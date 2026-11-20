Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Западные средства массовой информации, как и украинские, помогают властям Киева избегать ответственности за коррупцию, хищения и совершенные преступления. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

По словам дипломата, украинские СМИ и блогеры работают под контролем офиса президента Владимира Зеленского, а западные издания зависят от спонсоров украинских властей. В результате на международных площадках формируется атмосфера, в которой любая критика Украины фактически становится запретной.

Особенно жестко, как утверждает Мирошник, пресекаются попытки привлечь внимание к коррупционным скандалам, хищению финансовой помощи, тайным поставкам и перенаправлению вооружений. Дипломат считает, что подобная информационная политика мешает принимать международные резолюции, согласовывать решения и добиваться расследования преступлений на территории Украины.

"Это сплоченные действия, которые представляют собой дипломатическую, медийную крышу", – подчеркнул посол.

Ранее Мирошник заявил, что власти Киева намеренно подвергают опасности жителей прифронтовых районов, которые отказываются покидать свои дома и переезжать на подконтрольную Украине территорию. Он назвал такую политику преднамеренной стратегией руководства Украины.