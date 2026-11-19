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Еврокомиссия намерена включить запрет на выдачу виз российским спортсменам в проект 22-го пакета санкций против России. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, трансляцию его выступления для журналистов вела канцелярия главы правительства.

По словам Туска, ЕК уже подготовила проект очередного ограничительного пакета. При этом польский премьер отметил, что пока не уполномочен раскрывать подробности предлагаемых мер.

Еврокомиссия планирует представить проект 22-го пакета антироссийских санкций в ноябре, а страны Евросоюза рассчитывают согласовать его до конца декабря.

В документ могут включить ограничения против нескольких банков и криптовалютных платформ, портов и нефтеперерабатывающих заводов, а также 65 иностранных танкеров, которые журналисты относят к "российскому теневому флоту".

Кроме того, Брюссель рассматривает новые экспортные ограничения на товары двойного назначения.