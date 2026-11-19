Фото: ТАСС/Александр Патрин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге после заседания кабмина перешел на личные оскорбления в адрес журналистки Рипсиме Джебеджян, а затем пригрозил найти повод для иска против нее. Трансляция брифинга велась на официальном YouTube-канале правительства.

Поводом стал вопрос Джебеджян, которая показала фотографии военного пантеона "Ераблур". Журналистка обратила внимание, что премьер и его соратники, рассуждая о Карабахском движении, регулярно спрашивают у оппозиции и рядовых граждан, почему те не погибли в бою.

При этом она задалась вопросом, почему сам премьер и его соратники, многие из которых не служили в армии, не погибли. Джебеджян также указала, что Пашинян в публичных выступлениях постоянно допускает оскорбления и угрозы, правоохранительные органы на это не реагируют, тогда как обычные граждане получают иски за свои высказывания.

Отвечая на вопрос, премьер заявил, что журналисты и политики сделали "Ераблур" политической и общественной разменной монетой, и назвал такое поведение омерзительным.

"Прибью всех, кто превращает "Ераблур" в разменную монету. Вы омерзительны", – сказал он.

Когда Джебеджян спросила, почему он переходит на личности, Пашинян объяснил свою позицию заботой о том, чтобы пантеон больше не разрастался. И тогда такие же "омерзительные", по его словам, люди лишатся возможности говорить и зарабатывать на хлеб.

После этого журналистка сообщила, что подаст иск в суд из-за личных оскорблений.

"Пожалуйста. Хороший повод. Я тоже найду поводы подать в суд против вас. Встретимся в суде", – заключил Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что в декабре планирует трижды посетить Россию для переговоров. По его словам, он будет в России 3, 11 и 22 декабря. Он также выразил надежду в том, что с российской стороной удастся сохранить дружескую атмосферу.