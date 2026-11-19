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Посольство России в Нидерландах рассчитывает получить от Гааги разъяснения о возможном участии сотрудников оборонной компании Destinus в ударах по российской территории. Об этом сообщили в телеграм-канале российской дипмиссии.

В заявлении посольства говорится, что РФ ожидает ответа о том, были ли власти Нидерландов осведомлены о возможной причастности работников Destinus к террористическим атакам против России.

Ранее сообщалось, что сотрудники оборонной компании помогали украинским военным запускать ударные беспилотники по российским целям. По данным СМИ, в июне 2023 года специалисты компании участвовали в запуске аппарата Da Vinci со взрывчаткой в сторону Воронежа, после чего дрон врезался в жилой дом, а три человека получили ранения.

В Минобороны Нидерландов заявили, что подобные действия могут расцениваться как непосредственное участие в боевых действиях. Посольство России также обратило внимание на публикацию Destinus об использовании ее ракет RUTA при ударах по Крымскому мосту.