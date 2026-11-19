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Почти вся российская делегация не получила визы для участия в третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту в нидерландском Херенвене. Об этом сообщила нидерландская телерадиовещательная компания NOS.

Официальная причина отказа не называется. Единственным участником станет 22-летний конькобежец Даниил Найденышев – он приедет в Нидерланды самостоятельно по французской шенгенской визе.

Соревнования должны пройти с 4 по 6 декабря. В Королевском союзе конькобежцев Нидерландов заявили, что приглашают российских спортсменов на соревнования. Решение о выдаче виз там назвали прерогативой министерства иностранных дел.

Ранее сообщалось, что российские лыжники имеют право принять участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе. Однако на данный момент неизвестно о новых требованиях для въезда в Швейцарию. Соревнования пройдут в Финляндии, Норвегии, Швейцарии, Франции, Германии, Италии и Швеции.

Позднее стало известно, что Швейцария будет рассматривать визовые заявки российских лыжников в индивидуальном порядке. Отмечалось, что каждое заявление будет оцениваться отдельно по действующим правилам.