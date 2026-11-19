Фото: Агентство "Москва"

Генеральная прокуратура РФ направила в адрес Wikimedia Foundation Inc., владельца интернет-энциклопедии "Википедия", предупреждение о возможности признания организации нежелательной в России. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Установлены факты ведения Wikimedia Foundation Inc. целенаправленной информационной кампании по дестабилизации обстановки на территории Российской Федерации", – добавили в ГП.

В Генпрокуратуре указали, что, если организация продолжит деструктивную антироссийскую деятельность, ее могут признать нежелательной в России.

Ранее в Госдуме заявили, что "Википедия" пока обходится штрафами за неисполнение российского законодательства. Интернет-энциклопедия продолжает не выполнять пакет необходимых требований, за что получает штрафы, в том числе за распространение общественно значимой недостоверной информации вместо фактов.

