Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Песня – основной существующий в России жанр, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская журналистам на гала-концерте "Новые песни России".

"Россия – она сама как песня. Мы живем с вами в стране песни. Поэтому мы так любим этот жанр, а наши люди так талантливо пишут песни и стихи", – отметила Ямпольская.

Она также подчеркнула, что понятия "профессиональный поэт" не существует: поэзия бывает подлинной и неискренней. "Вот все, кто сегодня стал победителем конкурса, – настоящие поэты. У них очень искренние стихи, а это, может быть, самое главное качество", – заключила советник главы государства.

На гала-концерте прозвучали песни, которые отечественные композиторы написали на стихи победителей Общероссийского конкурса песенной поэзии имени Н. Н. Добронравова. Конкурс создан по инициативе Ямпольской, она же возглавила оргкомитет.

Заявки принимались по нескольким тематическим направлениям: "О защитниках Отечества", "О Родине", "О дружбе", "Для детей", "Любовная лирика", "О семье", "Труд, призвание, выбор жизненного пути" и "Открытая тема". Участвовать могли все желающие старше 14 лет, произведения – в том числе написанные в соавторстве – принимались только на русском языке.

Победителей определили в мае: лучшими признаны 13 работ, авторами которых стали 12 участников из 11 регионов страны.

Ранее сообщалось, что изучение русской музыкальной классики, знакомство с историей страны и участие в творческих проектах помогают воспитывать патриотизм у учеников московских школ искусств. На уроках, посвященных детским образам в музыке, педагоги используют в том числе репродукции картин русских художников. Важную воспитательную роль преподаватели отводят изучению музыкального фольклора.