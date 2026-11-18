Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Изучение русской музыкальной классики, знакомство с историей страны и участие в творческих проектах помогают воспитывать патриотизм у учеников московских школ искусств. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Дети осваивают произведения отечественных композиторов, исследуют события Великой Отечественной войны и создают работы, посвященные историческому наследию России и поддержке военнослужащих.

В музыкальных школах знакомство с отечественной культурой начинается с младших классов. Ученики слушают и исполняют произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Сергея Прокофьева, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова и Анатолия Лядова, а также русские народные песни и сочинения современных им отечественных авторов для детей.

На уроках, посвященных детским образам в музыке, педагоги используют в том числе репродукции картин русских художников. Важную воспитательную роль преподаватели отводят изучению музыкального фольклора.

С возрастом программа становится сложнее. На занятиях по музыкальной литературе школьники знакомятся с различными формами и жанрами на примере отечественной классики: изучают "Детский альбом" и "Щелкунчик" П. И. Чайковского, "Картинки с выставки" М. П. Мусоргского, "Кикимору" А. К. Лядова, оперу "Руслан и Людмила" М. И. Глинки.

При этом преподаватели проводят параллели с зарубежным искусством, рассказывая, например, о дружбе Чайковского с Эдвардом Григом и влиянии русской культуры на музыку Клода Дебюсси.

В старших классах ученики изучают развитие отечественной музыки от золотого века и творчества участников "Могучей кучки" до произведений Александра Скрябина, Игоря Стравинского, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и Георгия Свиридова.

Особое место в программе занимают сочинения, связанные с историей России. Среди них – оперы "Жизнь за царя" Михаила Глинки, "Князь Игорь" Александра Бородина, "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, "Снегурочка" Николая Римского-Корсакова и кантата "Александр Невский" Сергея Прокофьева.

"Патриотическое воспитание учащихся при изучении русской музыки (третьи, четвертые, пятые годы обучения в музыкальной школе) продолжается в полной мере, что обусловлено выбором музыкальных произведений в программе. Жизнь и творческий подвиг русских композиторов во многом могут служить эталоном любви и преданности своей Родине", – рассказала заведующая отделом музыкально-теоретических дисциплин детской музыкальной школы имени Д. Д. Шостаковича Татьяна Струкова.

Еще одно произведение, с помощью которого школьники изучают историю страны, – Седьмая, или Ленинградская, симфония Шостаковича. Разбирая ее музыкальную форму и историю создания, ученики знакомятся с историческим контекстом Великой Отечественной войны. Преподаватели помогают им понять, какие чувства композитор вложил в произведение и как они связаны с понятиями мужества, долга и преданности Отечеству.

Патриотическое воспитание продолжается и за пределами учебных занятий. Школы проводят фестивали, конкурсы, выставки и квесты, в рамках которых дети не только изучают исторические события и произведения искусства, но и представляют собственные творческие работы.

К примеру, в 2026 году детская музыкальная школа имени М. П. Мусоргского в пятый раз проводит музыкально-литературный фестиваль "Битва за Москву". Он посвящен 85-летию этого сражения и 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"География конкурса постоянно расширяется: если изначально в нем участвовали дети из Москвы и Московской области, то теперь к проекту присоединились и юные таланты из Горловки", – отметила заведующая отделом детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского Ольга Журавлева.

Фестиваль также расширяет направления работы. В прошлом году к музыкально-литературной программе присоединилось хореографическое отделение, а в 2026-м впервые открылась номинация по художественному рисунку.

В предыдущие годы участники представляли работы о произведениях, посвященных Великой Отечественной войне, в том числе о Седьмой симфонии Шостаковича, опере "Повесть о настоящем человеке" Прокофьева и вокальном цикле Родиона Щедрина на стихи Александра Твардовского. При подготовке к фестивалю дети также посещали памятники и места сражений, изучали историю и значение Битвы под Москвой.

Еще один проект патриотической направленности – Х Всероссийский творческий конкурс в поддержку военнослужащих Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции. Он проходит в детской школе искусств имени Н. Г. Рубинштейна до 26 декабря.

Ранее "Мосбилет" пригласил москвичей и гостей столицы познакомиться с творчеством Марины Цветаевой на театральных сценах Москвы. В театрах представили три постановки: "Казанова. Цветаева", "Нездешний вечер" и "Каменный ангел".