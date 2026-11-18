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Президент США Дональд Трамп прилетел в китайский Шэньчжэнь, где будет участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

На полях форума запланированы трехсторонние переговоры Трампа с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча назначена на четверг, 19 ноября.

При этом известно, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не примут участия во встрече лидеров. Однако в Кремле допустили, что на части трехсторонней встречи смогут присутствовать журналисты.

Путин также прибыл на площадку саммита 18 ноября, после чего провел переговоры с Си Цзиньпином. Одной из основных тем стало экономическое сотрудничество двух стран.

Саммит принимает Шэньчжэнь 18–19 ноября. В АТЭС входят 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россия.

