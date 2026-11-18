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Сленг молодого поколения не представляет опасности для русского языка, заявил праправнук писателя Льва Толстого, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) Владимир Толстой в беседе с ТАСС.

"Язык – живой организм. Он все время находится в движении, и у него есть инстинкт самосохранения", – сказал он.

По словам Толстого, язык переживал немало волн, когда в него входили новые понятия и слова, однако закрепляется в нем лишь то, что ему органично и присуще, поэтому бояться на этот счет не стоит.

Однако гораздо серьезнее то, что россияне стали меньше интересоваться художественной классикой, посетовал Толстой. Отказ от чтения опасен в гораздо большей степени, чем какие-то "зуммерские словечки". Президент МАПРЯЛ пояснил, что именно русская классика дает основу, фундамент для настоящего живого и образного языка.

Ранее популярный мем "сикс-севен" ("67") набрал 14% голосов в рамках выбора потенциального слова 2026 года.

При этом в Общественной палате считают, что запрещать это число бессмысленно. Общественники указывали, что, если начать что-то запрещать и специально акцентировать на этом внимание, это лишь повысит популярность мема. Также в ОП назвали "67" частью молодежной культуры и "временным явлением".

