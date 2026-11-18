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Население Украины сократилось на 32 миллиона человек с 1990 года. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров на пресс-конференции, посвященной оценке политической, экономической и правовой катастрофы на Украине.

"Кто-то умер, кто-то погиб, кто-то уехал. Страна потеряла 32 миллиона человек. <…> Это больше, чем потери Советского Союза в Великую Отечественную войну", – передает слова Азарова ТАСС.

Экс-премьер Украины отметил, что мир не знал подобных трагедий.

Численность населения Украины по состоянию на середину текущего года сократилась до 28,5 миллиона человек, рассказала ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова. По ее словам, за последнее время 500 тысяч человек выехали из страны.