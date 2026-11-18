Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

В Егорьевске водитель пассажирского автобуса наехал на стоявшую легковую машину и здание магазина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной Госавтоинспекции.

ДТП произошло вечером 17 ноября на Привокзальной площади. По предварительной информации, водитель 1976 года рождения не справился с управлением. В момент аварии пассажиров в салоне автобуса не было. Пострадавших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Решение по итогам проверки примут в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее машина BMW врезалась в микроавтобус "Газель" на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, в момент столкновения в микроавтобусе находились восемь человек. Трое обратились к медикам, однако госпитализация никому из них не потребовалась.

