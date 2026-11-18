Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снегопад, начавшийся в столице утром среды, 18 ноября, сменится дождем в конце недели. Об этом Москве 24 рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Он подчеркнул, что 18 ноября снег будет идти весь день: во второй половине дня несколько ослабнет, но к вечеру вновь усилится. Снег начнет переходить в смешанную фазу лишь в ночь на четверг, 19 ноября. В течение дня местами будет идти дождь. В пятницу, 20 ноября, будет без существенных осадков.

"И все эти дни – четверг, пятница, суббота (21 ноября. – Прим. ред.) – в Москве ожидается плюс 4–6 градусов. Но рассчитывать на то, что снег сойдет целиком, я бы не стал", – указал Ильин.

За 18 ноября, по его словам, выпадет от 2 до 4 сантиметров осадков. Для полного таяния снега необходимы не только положительная температура и дожди, но и несколько дней такой погоды. Поскольку ночью температура будет держаться около 0, этих трех дней не хватит, считает Ильин.

"В целом к субботе на большей части Московской области снег сойдет, но местами, в частности в северных и северо-восточных районах, отдельные очаги сохранятся. В воскресенье (22 ноября. – Прим. ред.) их станет еще меньше, но опять же полностью снежный покров сойдет не везде – особенно в полях, подлесках, в лесу он будет встречаться", – сказал эксперт.

Тем не менее на следующей неделе во вторник, 24 ноября, ожидается понижение дневной и ночной температур до отрицательных значений. Также не исключены новые снегопады.

"И тот снег уже уйдет в зиму – во всяком случае тот, который будет выпадать на следующей неделе. Но, учитывая, что и сегодняшний снег растает не весь, можно сказать, что в отдельных районах он тоже долежит до начала декабря", – добавил Ильин.

В Москве уже сформировался снежный покров высотой 2 сантиметра. На этом фоне городские службы постоянно следят за улично-дорожной сетью и при необходимости выполняют регламентные работы с учетом погоды. Из-за снегопада операторы кикшеринга временно остановили прокат электросамокатов и велосипедов в Москве.

