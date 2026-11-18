Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ГУМ-Каток на Красной площади начнет принимать посетителей 28 ноября. Сезон продлится до 28 февраля 2027 года, сообщается на официальном сайте ледовой площадки.

Продажи билетов стартуют 22 ноября. Приобрести их можно будет онлайн или в кассах катка. Электронный билет необходимо распечатать и предъявить при входе. Дополнительно оплатить прокат коньков можно в кассе. На территории расположены фотостудия, различные кафе и зоны кассы и проката.

Администрация площадки предупредила о появлении сайтов-двойников, которые мошенники используют для продажи поддельных билетов. Руководство ГУМ-Катка подчеркнуло, что официальный сайт у площадки только один – gum-katok.ru.

Ранее стало известно, что каток на Северном речном вокзале в Москве откроется для посетителей 20 ноября. В прошлом сезоне площадку посетили рекордное количество гостей – 200 тысяч человек. На территории работают теплые павильоны, пункты проката и заточки коньков, а также кафе. Сеансы свободного катания будут проходить со вторника по воскресенье с музыкальным сопровождением.