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Судно эмиратской компании ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S) подверглось атаке при прохождении через Ормузский пролив вечером 17 ноября. Об этом говорится в заявлении ADNOC L&S, которое приводит портал Zawya.

В результате атаки ранения получили 11 членов экипажа. Еще один моряк числится пропавшим без вести. Поисково-спасательные операции продолжаются в координации с профильными ведомствами, сообщили в компании.

Остальных членов экипажа благополучно эвакуировали с судна.

Ранее сообщалось о поражении еще одного крупного судна для перевозки сжиженного углеводородного газа в Ормузском проливе. Крупнотоннажный танкер NV Sunshine, принадлежащий компании Nhat Viet, планировал пройти по южному маршруту пролива. После удара в моторном отсеке судна произошел пожар.

