Фото: AP Photo/Pinellas County Sheriff's Office

Национальная полиция Филиппин направила в прокуратуру города Себу обвинения против 82-летнего Томаса Маркла – отца супруги британского принца Гарри Меган Маркл – по делу о материалах с сексуальной эксплуатацией детей. Об этом сообщает телеканал ITV News.

Всего фигурируют три пункта. Два из них связаны с предполагаемым распространением материалов сексуального насилия над детьми и их эксплуатации, еще один – с хранением подобных материалов. Прокуратура Себу изучает поступившие документы, чтобы принять дальнейшее процессуальное решение, расследование продолжается.

Информация о проверке ФБР в отношении Маркла появилась в конце октября. По сообщениям журналистов, его сын Томас Маркл – младший обнаружил материалы с несовершеннолетними, когда разбирал вещи отца в доме во Флориде, после чего обратился в полицию.

Впоследствии правоохранительные органы Филиппин получили через суд ордер на исследование изъятых устройств. К тому моменту Маркл-старший был госпитализирован с деменцией и отвергал обвинения в педофилии. Несмотря на это, полиция задержала его прямо в реабилитационном центре.

Изначально его отпустили под домашний арест в пансионат для престарелых во Флориде, однако он нарушил условия, срезав электронный браслет, установленный на него. После этого он снова оказался под стражей.

