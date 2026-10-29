BBC: полиция получила ордер на изучение гаджетов отца Меган Маркл

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Филиппинские правоохранители получили судебный ордер на изучение устройств, изъятых из бывшего дома отца герцогини Сассекской Меган Маркл Томаса Маркла – старшего. Об этом сообщает BBC.

В четырех коробках, которые передал правоохранителям сводный брат Томас Маркл – младший, находятся компьютеры, телефоны, жесткие диски и старые видеокассеты.

По данным СМИ, на носителях содержится детское порно. В частности, около 100 снимков с несовершеннолетними, а также видеозапись с девочками младше 11 лет.

При этом сам Маркл-старший отвергает обвинения. Он находится в реабилитационном центре во Флориде в США, куда его госпитализировали с деменцией.

Как отметил региональный прокурор Себу Грэма Элмидо, Маркл-младший настаивает на расследовании и считает, что его отец "должен за это ответить". В разговоре с The Sun мужчина извинился перед Меган Маркл за то, что на протяжении девяти лет "защищал не того человека".

Подруга Маркл рассказала, что герцогиня получает множество сообщений от друзей и людей со всего мира, в которых они выражают соболезнования. По словам женщины, жена принца находится в отчаянии.

Также по поводу случившегося высказалась племянница герцогини Ноэль Расмуссен. По ее словам, ей всегда казалось, будто с отцом герцогини что-то не так. Также она призналась, что обвинения в адрес деда беспокоят всех причастных.