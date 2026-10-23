Фото: legion-media.com/Newscom/Tracy Glantz (Линдси Грэм внесен в перечень террористов и экстремистов)

Покойного сенатора США Линдси Грэма (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) обвинили в том, что он оплачивал сексуальные контакты, в том числе с 17-летним парнем (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Newsweek.

Согласно информации журналистов, трое мужчин заявляют, что политик платил им за интимные услуги. Их показания стали основой документального фильма, подготовленного студиями Swamp Watch Studios и Tystnaden Films. Авторам картины помогли сторонники левого крыла медиасети "Молодые турки".

Один из героев ленты, представленный под именем Келвин, заявил, что встретился с сенатором в Аризоне в 2001 году, когда ему было 17 лет.

Авторы статьи направили запрос о комментарии сестре Грэма, Дарлин, занявшей место брата в сенате. Ответа на обращение не поступило.

О смерти 71-летнего сенатора-республиканца стало известно 12 июля. Причиной стали осложнения сердечно-сосудистого заболевания.

Незадолго до смерти политик подчеркивал, что его главной целью является принятие законопроекта о введении пошлин на импорт российских энергоносителей.

