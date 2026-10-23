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23 октября, 13:50

Политика

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 270 на 270. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В настоящее время российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной киевскому режиму территории, находятся в Белоруссии.

"С ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова", – добавили в ведомстве.

Освобожденным окажут необходимую психологическую и медицинской помощь. После этого их направят в Россию, где они продолжат проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

В этот же день, 23 октября, на белорусско-украинской границе – на пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области прошло воссоединение российских и украинских семей. Шесть семей вернутся в Россию – всего семь человек, включая супружескую пару. Еще шесть семей отправятся на Украину.

Омбудсмен, которая присутствовала на этом мероприятии, отметила, что сделать это стало возможно благодаря договоренностям с украинской стороной и содействию Международного комитета Красного Креста.

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