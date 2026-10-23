Воссоединение семей из РФ и Украины прошло на белорусско-украинской границе

Фото: MAX/"Яна Лантратова"

Воссоединение российских и украинских семей прошло на белорусско-украинской границе, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Как уточнили РИА Новости, гуманитарная акция прошла на пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области. В результате шесть семей вернутся в РФ – всего семь человек, включая супружескую пару. Также еще шесть семей отправятся на Украину. Лантратова отметила, что речь также идет о семи гражданах.

"У каждого своя история. Кто-то долго не мог вернуться к близким из-за проблем с документами. Кто-то оказался вдали от семьи, без поддержки и средств к существованию. Среди тех, кто сегодня вернулся домой, есть пожилые люди, для которых особенно тяжело оставаться одним", – отметила омбудсмен.

Он добавила, что это стало возможным благодаря договоренностям с украинской стороной и содействию Международного Комитета Красного Креста. Лантратова выразила благодарность уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу.

С момента вступления Лантратовой в должность нового федерального омбудсмена Россия смогла вернуть с Украины 663 военнопленных.

При этом представители Москвы и Киева продолжают работу по взаимному посещению пленных и воссоединению семей, разлученных из-за конфликта. Продолжается, в частности, взаимодействие институтов омбудсменов, несмотря на отсутствие между Россией и Украиной дипломатических отношений.

