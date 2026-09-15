Россия вернула 663 военнопленных с момента назначения Лантратовой на должность омбудсмена

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Россия вернула из украинского плена 663 военнопленных с момента вступления Яны Лантратовой в должность нового федерального омбудсмена. Об этом уполномоченная по правам человека в РФ сообщила на открытом диалоге "Современное состояние прав человека в мире" на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Лантратова рассказала, что поддерживает рабочее взаимодействие с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по гуманитарным вопросам, включая возвращение и обмен военнопленными. По ее словам, представители двух стран также продолжают работу по взаимному посещению пленных и воссоединению семей, разлученных из-за конфликта.

Институты омбудсменов продолжают взаимодействовать, несмотря на отсутствие между Россией и Украиной дипломатических отношений, указала Лантратова. Она добавила, что тот канал используется в том числе для обмена информацией и документами.

Ранее омбудсмен рассказывала, что Россия и Украина ведут переговоры о деталях следующего масштабного обмена пленными. По ее словам, по ряду вопросов стороны договариваются быстро, но Киев продолжает выдвигать неприемлемые для Москвы требования.

При этом Лантратова подчеркнула, что продолжит работу, пока домой не вернутся все удерживаемые военнопленные и гражданские россияне.

Последний обмен военнопленными между сторонами состоялся 24 августа. Он проходил по схеме "10 на 10" на территории Белоруссии.