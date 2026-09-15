В Великобритании мужчина накачивал жену наркотиками и насиловал в течение 20 лет

Фото: depositphotos/alexraths

В британском Стокпорте мужчина в течение 20 лет накачивал супругу наркотиками и насиловал. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на BBC.

В суде 60-летний мужчина признал свою вину в 60 преступлениях против жены, в том числе в 21 случае изнасилования, нападении с проникновением и умышленном употреблении психоактивных веществ. Кроме того, он распространял интимные фотографии женщины без ее согласия.

Преступления совершались с 2004 года. По делу также проходят 12 мужчин в возрасте от 28 до 74 лет, которые обвиняются в сексуальных преступлениях против той же женщины. Данные эпизоды относятся к периоду с сентября 2018 по ноябрь 2025 года.

Ранее сообщалось, что девять мужчин насиловали школьницу в течение трех дней в Индии. Инцидент произошел в округе Медчал-Малкаджгири.

По данным следствия, жертвой стала ученица 10-го класса. Девушку увезли при содействии ее знакомого, после чего в течение трех дней подвергали сексуальному насилию.

