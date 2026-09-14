Девять мужчин изнасиловали школьницу за три дня в Индии

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Девять мужчин насиловали школьницу в течение трех дней в Индии. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в округе Медчал-Малкаджгири. Полиция уже задержала восемь подозреваемых, еще один находится в розыске.

По данным следствия, жертвой стала ученица 10-го класса. Девушку увезли при содействии ее знакомого, после чего в течение трех дней подвергали сексуальному насилию.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Всего по делу проходят девять фигурантов.

Ранее сообщалось, что 65-летний миллионер из Великобритании годами насиловал женщин в подвале своего поместья. При этом в 2002 году мужчину уже осуждали на два года тюрьмы по заявлению одной из работниц. Согласно показаниям пострадавших, он устроил в подвале специальную камеру, где избивал, пытал и насиловал их.

