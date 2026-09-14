Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 17:56

Происшествия

Девять мужчин изнасиловали школьницу за три дня в Индии

Фото: depositphotos/dechevm

Девять мужчин насиловали школьницу в течение трех дней в Индии. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в округе Медчал-Малкаджгири. Полиция уже задержала восемь подозреваемых, еще один находится в розыске.

По данным следствия, жертвой стала ученица 10-го класса. Девушку увезли при содействии ее знакомого, после чего в течение трех дней подвергали сексуальному насилию.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Всего по делу проходят девять фигурантов.

Ранее сообщалось, что 65-летний миллионер из Великобритании годами насиловал женщин в подвале своего поместья. При этом в 2002 году мужчину уже осуждали на два года тюрьмы по заявлению одной из работниц. Согласно показаниям пострадавших, он устроил в подвале специальную камеру, где избивал, пытал и насиловал их.

Читайте также


происшествияза рубежом

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика