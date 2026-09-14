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14 сентября, 19:14

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G1: бразильцы убили сбившего детей водителя

Бразильцы убили сбившего детей водителя

Фото: 123RF.com/fedorovekb

Жители бразильского города Масейо убили водителя, который сбил детей на тротуаре. Об этом сообщил новостной портал G1.

По данным СМИ, в результате выезда автомобиля на тротуар, где играли дети, погиб мальчик. Его сестра получила травмы. После этого водитель был избит и забросан камнями местными жителями, он скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, 53-летний водитель был пьян. Свидетели сообщили, что автомобиль ехал на большой скорости. Полиция проводит расследование.

Ранее 5 человек погибли и еще 40 пострадали при опрокидывании автобуса с туристами на востоке Швейцарии. Автобус следовал из Австрии. На участке дороги между населенными пунктами Суш и Цернец он съехал с трассы и перевернулся.

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