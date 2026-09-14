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14 сентября, 17:36

Происшествия

Игрок ФК "Кальяри" Мальдини прошел токсикологические тесты после ДТП в Милане

Фото: legion-media.com/Alamy/Gianluca Zuddas/Lapresse

Игрок итальянского футбольного клуба (ФК) "Кальяри" Даниэль Мальдини прошел токсикологические тесты, которые дали отрицательный результат. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Уточняется, что ранее у спортсмена изъяли водительские права после ДТП в Милане, которое произошло 13 сентября, и положительного теста на алкоголь. По предварительной информации, автомобиль футболиста не уступил дорогу, в результате пострадали шесть человек, включая Мальдини. Все участники ДТП получили незначительные травмы.

В "Кальяри" отметили, что спортсмен вернется к тренировкам в общей группе. Мальдини является сыном бывшего защитника сборной Италии и ФК "Милана" Паоло. Летом этого года футболист перешел в "Кальяри" из "Аталанты" на правах аренды. В текущем сезоне он забил два мяча.

Ранее 40-летний хорватский футболист, обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич ответил критикам насчет своего возраста и заявил, что слушать подобные претензии утомительно. По словам игрока, разговоры о его якобы преклонном по спортивным меркам возрасте начались еще в 2019 году, когда ему исполнилось 33 года. Но вопреки злым языкам после этого хорват выиграл две Лиги чемпионов, занял третье место на чемпионате мира в Катаре, дошел до финала Лиги наций и завоевал множество других титулов.

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