Вратарь ПСЖ Сафонов заявил, что не видел критики в свой адрес в начале сезона

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Голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не считает критику после неудачного начала сезона поводом для беспокойства. Об этом сообщает французское издание L'Équipe.

Вратарь заявил, что он не испытывает неуверенности из-за критики, после матча четвертого тура чемпионата Франции с "Брестом". Встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 1:0. Парижский клуб впервые сначала с сезона выиграл в национальном первенстве, а Сафонов вышел в стартовом составе и завершил встречу без пропущенных мячей, отразив пять ударов в створ.

"Для меня было важно провести свой первый матч в сезоне без пропущенных голов. Нам не везло, мы пропускали много при небольшом количестве ударов. Это футбол, бывают моменты, когда у соперника два удара и он забивает, это футбол. Мы изменили эту ситуацию. На критику я не обращаю внимания", – сказал футболист.

Также Сафонов задался вопросом без ответа, что такое неуверенность.

Вратарь выступает за ПСЖ с прошлого сезона. За это время вместе с командой он завоевал Межконтинентальный кубок, золотые медали чемпионата Франции и Кубок Лиги чемпионов. Также Сафонов попал в номинацию на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина.