Шесть футболистов с российским паспортом могут сыграть в Общем этапе Лиги чемпионов

Новый розыгрыш Общего этапа футбольной Лиги чемпионов начнется вечером 8 сентября. В игру за свои европейские клубы вступит сразу шесть игроков с российским паспортом, причем Алексей Батраков из "Галатасарая" и Матвей Сафонов из ПСЖ могут сыграть друг против друга. Каким соперникам они будут противостоять и когда следить за матчами с их участием, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Никита Хайкин

Фото: ТАСС/EPA/Stian Lysberg Solum

В прошлом сезоне 31-летний российский вратарь вместе с норвежским клубом "Буде-Глимт" стал одной из главных сенсаций Лиги чемпионов, дойдя до 1/8 финала. А по итогам Общего этапа он и вовсе стал лучшим по количеству сейвов среди всех голкиперов турнира (49).

Соперников жеребьевка подкинула что надо: уже в первых двух турах – два немецких суперклуба. Уже 10 сентября "Буде" поедет в гости к "Баварии", а 14 октября дома примет дортмундскую "Боруссию".

Далее календарь не менее сложный. В третьем туре предстоит выезд на домашний стадион "Наполи" 20 октября, а в четвертом норвежцы сыграют в родном заполярье против "Лилля" 3 ноября. Погода наверняка будет такая, что французам не позавидуешь. Как и дебютанту основного этапа Лиги чемпионов австрийскому клубу ЛАСК, который приедет туда же 24 ноября в рамках 5-го тура.

В оставшихся трех поединках – две выездные зарубы и одна домашняя. "Ланс" и "Брюгге" примут клуб Хайкина во Франции и Бельгии 9 декабря и 27 января соответственно, а вот теплолюбивому мадридскому "Атлетико" предстоит поездка на север 19 января. Редко команде Диего Симеоне приходится брать с собой на выезд столько теплых вещей.

Сразу напомню регламент Общего этапа: для выхода в 1/8 финала плей-офф нужно занять место в общей таблице из 36 клубов с 1-го по 8-е. Те, кто заберется на 9–24-ю строчки, пройдут в 1/16-ю. Остальные скажут еврокубкам до свидания как минимум до следующего сезона. Календарь для команды Хайкина не выглядит непреодолимым: особняком стоят, пожалуй, "Бавария", "Боруссия" и "Атлетико", а вот остальным вполне можно показать зубы – особенно на родном весьма специфическом стадионе с искусственным газоном. Поэтому шансы на плей-офф в теории весьма неплохие.

Матвей Сафонов

У действующего победителя Лиги чемпионов в составе ПСЖ календарь куда более тяжелый. Если российский вратарь не потеряет место в основе, то после домашней разминки со "Слованом" 9 сентября Сафонова ждут супербитвы с "Манчестер Сити" 14 октября и "Барселоной" 20-го. Причем с англичанами предстоит биться на Туманном Альбионе.

"Вильяреал" на выезде 3 ноября и "Рома" дома 25-го тоже не выглядят для парижан легкой прогулкой. Особенно римляне, которые на старте сезона под руководством Джан Пьеро Гасперини производят очень мощное впечатление. В отличие от хромающей на обе ноги "Астон Виллы", но действующий победитель Лиги Европы и оппонент ПСЖ в Суперкубке в августе 2026 года к 8 декабря наверняка поправится.

На закуску у Сафонова и компании – дебютант Лиги чемпионов "Комо" в Италии 20 января 2027 года и "Галатасарай", за который нынче выступает Алексей Батраков, 27-го. Правда, если Матвей продолжит в том же духе, как сейчас, перед ним может замаячить скамейка запасных. В первых пяти матчах нового сезона 15 ударов в створ 8 стали голами – скверная статистика для голкипера топ-клуба. Но стоит оговориться, что весь ПСЖ пока лихорадит: победив "Астон Виллу" в Суперкубке Европы, команда Луиса Энрике проиграла в Суперкубке Франции и трижды не выиграла в стартовых турах Лиги 1 (две ничьи и поражение).

"Тяжелое начало сезона. Просто продолжаем работать", – написал Сафонов в телеграм-канале после серии неудач.

Алексей Батраков

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/galatasaray

Если для Хайкина и Сафонова Лига чемпионов – довольно привычная часть карьеры, то вот для 21-летнего полузащитника сборной России главный клубный турнир Европы – ее новый этап. Ради него он и переходил летом из "Локомотива" в турецкий "Галатасарай", а тот не пожалел на таланта более 25 миллионов евро.

Главный тренер стамбульцев Окан Бурук активно использует новую опцию в атаке, поэтому велика вероятность, что Батраков окажется в старте и на первый матч Общего этапа против лиссабонского "Спортинга", который состоится в Португалии 9 сентября. А примерно через месяц – 13 октября – в гости к "Галатасараю" приедет сама "Барселона". Как Алексей проявит себя на фоне испанского суперклуба, если получит свой шанс, – одна из главных интриг для российских фанатов.

Битвы с "Лиллем" на выезде 21 октября и "Штутгартом" дома 3 ноября тоже хорошая проверка сил. Как и бойня с "Астон Виллой" в Стамбуле 24 ноября. Далее – греческий АЕК под руководством небезызвестного российским болельщикам Марко Николича 8 декабря в Афинах и домашняя встреча с "Фейеноордом" из Нидерландов 19 января. А закончится все гостевой битвой с ПСЖ Сафонова, о которой мы уже поговорили ранее.

Причем для россиян есть приятный бонус: матчи "Галатасарая" в Турции (хочется верить, с блестящими перформансами Батракова) можно посетить без необходимости оформлять визу для поездки в страну.

"Сабах" и россияне с двойным гражданством

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sabahfc

В составе сенсационного новичка Лиги чемпионов – сразу три футболиста, которые родились в России, но теперь выступают за сборную Азербайджана. Это вратарь Амин Рамазанов, а также полузащитники Абдула Хайбулаев и Алексей Исаев. Натурализация в футболе – давно известная практика: недаром в свое время за сборную России играл тот же Марио Фернандес. В графе "гражданство" у всех троих на официальных ресурсах УЕФА стоит "Азербайджан".

Съездить на игры в Азербайджан тоже можно без виз, а домой к "Сабаху" приедут чешская "Славия" 13 октября, дортмундская "Боруссия" 20 октября, "Барселона" 25 ноября и "Наполи" 20 января. Согласитесь, поездка может быть что надо.

На выезде дебютанта тоже ждет солиднейший набор соперников: "Манчестер Юнайтед" 10 сентября, норвежский "Викинг" 4 ноября, "Вильяреал" 8 декабря и финалист прошлого розыгрыша ЛЧ "Арсенал" 27 января.

Но даже если не удастся съездить на игры, в России матчи Лиги чемпионов показывают официально в одном из онлайн-кинотеатров, поэтому проблем с доступом к трансляциям нет. Правда, за подписку все же придется заплатить: показы на федеральном телевидении или легально и бесплатно в интернете не предусмотрены по условиям контракта с правообладателем.

