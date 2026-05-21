Тренер "Астон Виллы" Эмери высказался о своей пятой победе в Лиге Европы

20 мая английская "Астон Вилла" стала победителем Лиги Европы, разгромив в финальном матче в Стамбуле немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0. Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери выиграл этот турнир уже пятый раз в своей карьере. О невероятном достижении "короля Лиги Европы" расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Нынешняя еврокубковая кампания сложилась так, что в финалах турниров представители Английской Премьер-лиги экзаменуют претендентов из других чемпионатов. В главном матче Лиги Европы на пути коллектива из Туманного Альбиона стоял представитель немецкой Бундеслиги.

"Фрайбург" в нынешнем розыгрыше – едва ли не главная сенсация. Команда Юлиана Шустера не хватает звезд с неба в родном чемпионате, и никогда не забиралась так далеко в еврокубках. Собственно, этот клуб никогда ничего не выигрывал и получил шанс переписать свою более чем 100-летнюю историю.

Состав "Фрайбурга" примерно в три раза дешевле "Астон Виллы" – команды "короля Лиги Европы" (пусть он скромно и не считает себя таковым), в прошлом рулевого московского "Спартака" Унаи Эмери. Главный тренер бирмингенцев в своей карьере до финала в Стамбуле четырежды брал этот трофей: три раза с "Севильей" и один – во главе "Вильярреала". В то же время "львы" давненько не завоевывали титулы, но заполучив такого специалиста в 2022 году начали постепенно забираться все выше и выше.

Эти соперники никогда не встречались между собой. У Эмери есть опыт побед над "Фрайбургом" на групповом этапе Лиги Европы с "Севильей" больше 10 лет назад, но это было так давно, что проводить параллели с сегодняшним днем бессмысленно. Градус волнения был настолько высок, что практически весь первый тайм соперники смотрели друг на друга на поле с подозрением, не выбрасываясь в агрессивный прессинг и развивая атаки преимущественно длинными передачами.

Намного эффективнее получалось у "Виллы" с ее куда более мастеровитой атакой: у голкипера бирмингемцев Эмилиано Мартинеса работы практически не было. Лишь раз в первой 45-минутке случился эпизод, где он мог слегка занервничать – удар полузащитника "Фрайбурга" Николаса Хефлера с подбора едва не заскочил в сетку.

Но по-настоящему банда Эмери заблистала на коронных стандартах. Первый сработал на 41-й минуте: идеальный кросс Люки Диня с фланга на линию штрафной потрясающим ударом влет замкнул Юри Тилеманс – 1:0 в пользу англичан. А в самой концовке тайма "Вилла" доставила мяч по правому флангу, пас на Эмилиано Буэндиа, аргентинец сместился чуть в центр вдоль штрафной и с левой идеально закрутил в дальний верхний угол – 2:0!



Во втором тайме бирмингемцы лишь укрепили свою доминацию, лишив соперника мяча и перекусывая минимальные попытки подходов к штрафной Мартинеса. Зато его визави Ноа Атуболу летал по углам, пытаясь сохранить пусть призрачные, но все же надежды на чудо. Но даже фея не помогла бы "Фрайбургу" в такой игре, особенно после 58-й минуты, когда прошла третья голевая атака англичан. Продвинули мяч по левому флангу, Буэндиа на финтах раскидал соперника и прострелил из-под него низом, а самый дорогой игрок клуба Морган Роджерс (стоит почти как половина состава немцев) удрал от опеки и замкнул передачу на ближней штанге – 3:0!

Команда Эмери могла забивать еще больше, и посмотрев на столь серьезную доминацию, главный арбитр встречи Франсуа Летексье добавил всего минуту ко второму тайму. Невиданное для финалов событие. "Король Лиги Европы" вновь по праву взошел на трон, взяв заветный кубок в пятый раз в своей карьере. Этот результат ввел его в компанию таких великих тренеров, как Карло Анчелотти, Жозе Моуриньо и Джованни Трапаттони, которые также выиграли по пять финалов еврокубков.





Унаи Эмери главный тренер "Астон Виллы" Я очень счастлив, мы работали для болельщиков. Были очень мотивированы весь сезон, ведь фанаты оставались с нами. Мы всегда чувствовали их поддержку и бились за них. Этот финал – тоже для наших болельщиков. Я помню Кубок европейских чемпионов, который "Астон Вилла" выиграла в 1982 году, и сегодня мы очень гордимся тем, что тоже взяли трофей. Пятая победа в Лиге Европы? Мне повезло с командами, которые усердно работали ради титула.

Английский клуб побеждает в Лиге Европы второй год подряд – в прошлом триумфатором стал "Тоттенхэм". А конкретно "Астон Вилла" взяла какой-либо трофей впервые с 1996 года, когда ей покорился Кубок лиги. Многочисленные фанаты во главе с принцем Уильямом, который наблюдал за триумфом своих любимцев на трибуне стадиона в Стамбуле, стали самыми счастливыми людьми на планете.

"Конечно, приятно, что он нас поддерживает. Он просто нормальный парень. Надеюсь, удастся пропустить с ним сегодня пару напитков и выпотрошить его кредитную карту к концу вечеринки", – сказал журналистам о поддержке принца Уильяма капитан "Виллы" Джон Макгинн.

"Фрайбург" же, попав в финал, сотворил сенсацию, но не смог прыгнуть выше собственной головы, уступив безоговорочно и абсолютно по делу. Футболисты немцев приняли тяжелое поражение с достоинством.

"Надо честно признать, что "Астон Вилла" была сильнее. К сожалению, нам не удалось осложнить ей жизнь сегодня. Они действовали мастерски в каждом компоненте. Нам не удалось создать настоящее давление. Поэтому "Астон Вилла" победила по делу", – признал в одном из интервью капитан "Фрайбурга" Винченцо Грифо.

Следующие на очереди за трофеем – "Кристал Пэлас", который в финале Лиги конференций поборется с еще одной сенсацией еврокубкового сезона – испанским "Райо Вальекано". Эта встреча состоится на арене в Лейпциге 27 мая.

А главное блюдо сезона – безусловно, финал Лиги чемпионов в Будапеште 30-го числа. Еще один представитель АПЛ и новоиспеченный чемпион Англии лондонский "Арсенал" попытается впервые выиграть этот титул в битве с действующим обладателем трофея французским ПСЖ с Матвеем Сафоновым в воротах.

Развязка сезона все громче стучится в двери.

