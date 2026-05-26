Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает малый и средний бизнес

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва поддерживает малый и средний бизнес в рамках комплексных проектов, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он отметил, что 26 мая отмечается День российского предпринимательства, и указал на то, что деловое сообщество является мотором развития столицы.

"Малые и средние предприятия обеспечивают экономический рост, пополняют городской бюджет. И – самое главное – дают работу миллионам москвичей и обеспечивают каждого из нас множеством товаров и услуг, без которых жизнь была бы гораздо менее комфортной", – подчеркнул градоначальник.

В настоящий момент в городе зарегистрировано 937 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, МСП является крупнейшим работодателем в Москве, поскольку обеспечивает занятость около 3,5 миллиона человек, то есть более 40% рабочих мест. В налоговых доходах столицы малые и средние предприятия обеспечивают каждый четвертый рубль.

Мэр объяснил, что такой успех складывается из творческой энергии предпринимательского сообщества, а также активной поддержки со стороны властей.

В городе регулярно совершенствуется комплекс мер поддержки, которые подстраиваются под текущие нужды предпринимателей. Выбрать, что необходимо для бизнеса, можно с помощью цифровой платформы "Дело в Москве".

В 2025 году было запущено несколько востребованных сервисов – реструктуризация кредитов от Московского гарантийного фонда и кредитный брокеридж. Также было продлено действие пяти программ финансовой поддержки:

льготное кредитование на пополнение оборотных средств;

онлайн‑кредитование;

кредитование под залог прав на интеллектуальную собственность;

льготное кредитование для экспортной деятельности;

программа льготного факторинга.

"Воспользоваться этими мерами поддержки могут субъекты МСП из приоритетных отраслей экономики. В их числе – производство, информационные и высокие технологии, инновации, экспорт, креативные индустрии, спорт, туризм и социальное предпринимательство", – отметил Собянин.

Кроме того, в Москве реализуется проект "Производительность труда", с помощью которого 350 компаний малого и среднего бизнеса смогли оптимизировать бизнес-процессы и повысить общую эффективность своей работы.

Для бизнеса, который не может стать участником проекта, запущены дистанционные обучающие курсы "Свое дело". Более 800 предпринимателей познакомились с принципами бережливого производства и внедрили знания в работу.

Также с 2025 года в Москве работает программа поддержки участников СВО и их семей, которые хотят основать свое дело, – им помогают определиться с траекторией бизнеса и получить необходимые знания. Участникам также доступны "Бизнес-боксы".

На портале "Малый бизнес Москвы", в свою очередь, открыт раздел "Налоговая реформа 2026" – в нем собрана актуальная информация об изменениях налогового законодательства. Сервисы цифровой экосистемы поддержки бизнеса также дополнили сервисы "Оценка потенциала локации" и "Диагностика бизнеса".

Международные рынки для столичного бизнеса продолжают открываться в московском экспортном центре (МЭЦ). В прошлом году помогли компаниям найти партнеров в 62 странах, в частности, были заключены контракты на поставку московских роботов-геологов в Чили, медикаментов для животных в Ливан и протезов в Судан. Свыше 320 компаний вышли на семь зарубежных маркетплейсов. В апреле 2026 года, чтобы помочь в выходе на внешние площадки, был запущен онлайн-курс "Экспортная упаковка".

Столичный портал поставщиков также остается большим подспорьем для бизнеса, указал Собянин. Он объединяет более 60 тысяч государственных заказчиков и 400 тысяч предпринимателей.

В разделе "Торги Москвы" на инвестиционном портале города предприниматели могут принять участие в аукционах по продаже и аренде городской недвижимости, например зданий, нестационарных торговых объектов, машино-мест и другого.

Активно развивает инфраструктуру поддержки технологического бизнеса Московский инновационный кластер – в 2025–2026 годах гранты и субсидии на сумму более 4,5 миллиарда рублей получили 865 компаний.

В ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы" по поручению Владимира Путина проектируются два новых кластера для размещения высокотехнологичных компаний. Сейчас уже стартовал отбор будущих резидентов, а в 2026 году откроется вторая очередь креативного кластера "Сколково".

Помимо этого, расширяются образовательные программы Московского инновационного кластера – программы по защите интеллектуальной собственности в биотехнологиях и за рубежом, специальный курс, помогающий стартапам найти первых клиентов и многое другое.

Также в Москве была увеличена площадь технопарков – она достигла 3 миллионов квадратных метров. До 2030 года планируется расширить данные пространства для инновационных производств до 5 миллионов квадратных метров.

В 2025 году, например, в эксплуатацию ввели 4 новых технопарка, а 10 городских площадок получили официальный статус технопарка либо инвестиционного приоритетного проекта по его созданию.

"В сфере общественного питания, где удельный вес МСП превышает 85%, в прошлом году мы ввели упрощенный порядок размещения летних веранд. В основном им пользуются небольшие несетевые ресторанчики и кофейни "у дома", – подчеркнул глава города.

Бизнес столицы обладает огромным потенциалом развития, поскольку компании умеют гибко подстраиваться под изменения рынка и занимать новые перспективные ниши, заключил Собянин. Правительство Москвы будет делать все, чтобы заниматься бизнесом было выгодно и удобно.

Ранее сообщалось, что ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) приглашает всех желающих на конференцию "Маркетингмания: новые горизонты продаж", которая состоится 29 мая в рамках VI Московской недели предпринимательства.

Например, директор по маркетингу, исследованиям и клиентскому опыту Анна Тупикина откроет сессию "Эффективный маркетинг: тренды и инструменты" – она расскажет, как изменилось потребительское поведение и как продвигать бизнес в 2026 году.

