Гендиректор OpenAI Альтман заявил, что ИИ не заберет работу у людей

Фото: Getty Images/Justin Sullivan

Искусственный интеллект неспособен полностью заменить людей в сфере труда. Таким мнением поделился генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в интервью Commonwealth Bank Australia.

"Я думал, что на сегодняшний день исчезнет гораздо больше рабочих мест для начинающих специалистов, чем на самом деле", – приводит его слова агентство Reuters.

По его словам, в 2022 году многие прогнозы компании при запуске ChatGPT сбылись, однако опасения насчет социальных и экономических последствий не были оправданы. Альтман подчеркнул, что ИИ неспособен полностью заменить реальное общение, а данное взаимодействие требуется на многих должностях.

"Я не думаю, что нас ждет тот самый апокалипсис на рынке труда, за который выступают или о котором говорят некоторые компании в нашей сфере", – считает он.

Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в ходе судебного разбирательства по иску против OpenAI заявил, что ИИ может уничтожить все человечество, как в фильме "Терминатор". При этом он также допустил позитивный путь развития, сравнив его со вселенной Star Trek.