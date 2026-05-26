26 мая, 12:56

Город

Более 25 сортов петунии украсят улицы Москвы в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовала сезонная высадка однолетних цветов. В этом году город украсят более 25 сортов петунии, которые высадят в парках, скверах, во дворах, на площадях и вдоль центральных улиц и магистралей столицы. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Специалисты комплекса городского хозяйства также оформят клумбы бегониями, колеусами, тагетесами и цинерариями. Всего для цветочного оформления используют свыше 100 различных сортов растений. Бегонии будут представлены двумя видами – клубневой и изящной.

Самые масштабные цветники появятся на аллее Космонавтов, в Пушкинском сквере, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Высадку проводят поэтапно, благодаря чему цветочные композиции простоят до поздней осени.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ началось цветение уникальных сортов сирени, выведенных советским селекционером Леонидом Колесниковым. Всего им было выведено более 300 сортов. Около 30 из них сейчас можно увидеть в сирингарии, расположенном в ландшафтном парке "Природа культивируемая" (рядом с павильоном № 29).

