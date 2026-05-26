Картаполов: Рада и офис президента Украины не относятся к центрам принятия решений

Верховная рада и офис президента Украины не являются центрами принятия решений, сообщил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с "Парламентской газетой".

По его словам, под этим понятием подразумеваются заглубленные и защищенные пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), их родов войск, объединений, вероятно, других силовых структур и в том числе структур государственного управления.

Парламентарий пояснил, что эти объекты находятся не в центре Киева, а представляют собой скрытые, хорошо укрепленные пункты, и задача российской стороны – выявлять их и вскрывать при помощи имеющегося вооружения.

При этом Верховная рада, по словам Картаполова, не является центром принятия решений, так как депутаты не контролируют войска и не определяют, куда и когда наносить удары. То же самое можно сказать и об офисе президента Украины.

"Мы же все понимаем, что (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский там не появляется. Он сидит в бункере, а в офисе у него два охранника и пять уборщиц. Есть ли смысл тратить дорогостоящие боеприпасы на, по сути, пустое место?" – добавил депутат.

Рассуждая о том, может ли целью ударов стать сам Зеленский, Картаполов подчеркнул, что это может определить только российский лидер Владимир Путин, и в данном вопросе он предпочел бы не заниматься домыслами.

Также, отвечая на вопрос о том, могут ли целью России стать мосты через Днепр, разрушение которых осложнит логистику ВСУ, депутат пояснил, что эти мосты строились советскими инженерами с расчетом на то, что смогут выдержать сотни боеприпасов середины XX века, поэтому тратить на них ракеты "попросту нецелесообразно".

"С другой стороны, есть планирующие авиационные бомбы массой в 1,5–3 тонны. Но они до стратегически важных переправ пока не достают. А как будут доставать – обязательно прилетят, не сомневайтесь в этом", – отметил депутат.

На вопрос о том, до каких пор будут продолжаться российские системные удары, председатель Госдумы ответил, что их будут наносить, пока Москва ясно и четко не увидит перемены в официальной позиции руководства Киева, его готовности сесть за стол переговоров – "и не просто сесть, а безоговорочно принять" условия, о которых Россия уже заявляла.

Ранее МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Вооруженные силы России в ближайшее время начнут наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве.

Это станет ответом на атаку ВСУ на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Целями назначены центры принятия решений и командные пункты, которые находятся в разных частях украинской столицы.

Украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В результате погиб 21 студент, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.