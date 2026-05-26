26 мая, 16:56

В Сиднее сотня дронов упала в море во время светового шоу

Почти 90 дронов рухнули в море посреди светового шоу во время фестиваля в Австралии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на News.

Инцидент произошел в районе Дарлинг-Харбор – зрители наблюдали за синхронными полетами дронов, а затем часть аппаратов начала отдаляться от строя и падать в воду.

По данным организаторов, в воду упали 89 беспилотников. После этого вечернее шоу отменили, а последующие выступления были приостановлены, чтобы проверить оборудование.

Компания SkyMagic, отвечавшая за шоу, указала, что причиной инцидента стал "непредвиденный сбой радиочастоты". Это привело к потере точности позиционирования, поэтому некоторые дроны перешли в режим аварийной посадки.

Тем не менее система безопасности сработала корректно. Пилоты остановили шоу, а также был активирован протокол возврата – остальные дроны смогли безопасно приземлиться.

Организаторы фестиваля извинились перед зрителями. Они также указали, что в результате инцидента никто не пострадал. Специалисты и государственные службы организовали проверки по факту случившегося.

Ранее шесть мужчин пострадали на традиционном "голом фестивале" в городе Окаяма в Японии. Фестиваль ежегодно объединяет тысячи участников. Мужчины в набедренных повязках борются за священные деревянные палочки "синги", которые приносят удачу. По предварительной информации, участники получили травмы в давке, когда в толпу бросили палочки.

