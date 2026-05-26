26 мая, 17:35

Технологии

Отметка для заблокированных пользователей появилась в МАХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Национальный мессенджер МАХ стал помечать заблокированных пользователей специальной отметкой. Об этом сообщили в центре безопасности платформы.

"Для повышения информированности и безопасности пользователей заблокированные аккаунты теперь помечаются специальной информационной плашкой", – говорится в сообщении.

В чатах с заблокированными пользователями появляются уведомления "Профиль заблокирован" или "Чат заблокирован". Кроме того, в них замечена пометка "Нарушены правила пользования МАХ".

Ранее стало известно, что сообщения от компаний и коды подтверждения для входа в сервисы начнут приходить россиянам в мессенджере MAX. Пользователи будут получать уведомления о готовых к выдаче доставках, сообщения от банков о вкладах и возвраты из салонов.

Сообщения будут распределяться по верифицированным "защищенным" папкам, куда войдут "Коды подтверждения" и "Полезные уведомления".

