Daily Mail: Адама Сэндлера осудили за неуважительное отношение к жене на кинопремьере

27 мая, 14:29

Адама Сэндлера осудили за неуважительное отношение к жене на кинопремьере

Фото: Getty Images/FilmMagic/Brianna Bryson

Голливудского актера Адама Сэндлера раскритиковали за неуважительное отношение к жене Джеки на кинопремьере в Лос-Анджелесе, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Во вторник, 26 мая, прошла премьера мелодрамы "Служебный роман", где одну из ролей исполнила Джеки Сэндлер. Пара появилась на мероприятии вместе. Джеки позировала фотографам в черном блестящем мини‑платье с вырезом, дополнив образ колготками и туфлями на каблуках. Ее супруг выбрал для выхода в свет оранжевое худи, синие тренировочные штаны и кроссовки.

Выбор одежды Сэндлера вызвал волну критики в Сети. Пользователи сочли, что актеру следовало одеться более официально ради премьеры фильма своей жены, выбрав хотя бы брюки цвета хаки и рубашку-поло.

По мнению одного из пользователей, актер всегда пытается выглядеть так, "будто ему только что исполнилось тринадцать и он обнаружил отцовскую кредитную карту". Другой поклонник считает, что Сэндлер старается показывать, будто ему "все равно, но на деле получается совсем наоборот".

Ранее американскую модель Ким Кардашьян раскритиковали в социальных сетях за чрезмерные рождественские украшения дома. В декорировании она использовала десятки новогодних елок. Фанаты посчитали, что Кардашьян переусердствовала.

шоу-бизнес

