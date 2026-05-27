ВСУ дронами атаковали гимназию в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами атаковали гимназию в Сватовском муниципальном округе в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, в результате удара оказалась повреждена кровля здания Сватовской гимназии № 7. Детей на тот момент там не было.

Кроме того, в Сватове дроны атаковали автомобиль, добавил Пасечник. Погиб мирный житель. Еще двое пострадали. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Также украинская сторона атаковала Северодонецк, рассказал губернатор. Там ВСУ ударили по автомобилю и зданию коммунального предприятия. Ранены три человека, они получают медицинскую помощь.

Пасечник принес соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он подчеркнул, что ВСУ целенаправленно бьют по гражданским объектам и мирным жителям.

Ранее мужчина и женщина погибли при атаке ВСУ на автомобиль в селе Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате машина оказалась сильно повреждена. Также выбило стекла у коммерческого объекта.

