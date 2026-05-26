26 мая, 08:19

Политика

Мирошник сообщил, что за неделю от ударов ВСУ погибли более 50 жителей России

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

За неделю в России от ударов ВСУ погибли свыше 50 человек, включая детей, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он также добавил, что ранения получили 199 человек, из которых 20 – несовершеннолетние. Кроме того, 91% от общего числа пострадавших получили ранения во время атак украинских БПЛА.

"Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в ЛНР, Белгородской, Запорожской областях, ДНР", – подчеркнул Мирошник.

При этом ВСУ нарушали нормы международного гуманитарного права, поскольку наносили намеренные удары по медицинскому транспорту – в Белгородской области при ударе FPV-дрона на трассе Борисовка – Головчино пострадал водитель бригады скорой помощи.

Посол также указал, что украинские военные продолжают дистанционно минировать территории российских субъектов. Были зафиксированы случаи детонации взрывных устройств – в Белгородской области скончался местный житель, которого госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с травматической ампутацией ног после подрыва в селе Вознесеновка. Один человек пострадал в Курской области, еще трое – в ДНР (в Горловке и Донецке).

Ранее МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Вооруженные силы России в ближайшее время начнут наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве.

Подчеркивалось, что это станет ответом на атаку ВСУ на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Целями назначены центры принятия решений и командные пункты, которые находятся в разных частях украинской столицы.

ВСУ беспилотниками атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. Тогда в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник.

В результате погиб 21 студент, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

