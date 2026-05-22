Путин заявил, что потери и жертвы России в СВО не напрасны

Россия в ходе СВО на Украине не понесла ни одной напрасной жертвы. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев".

"Все наши потери, жертвы, не напрасны", – сказал российский лидер.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что военная победа в спецоперации уже просматривается по целому ряду параметров. Цели СВО, напомнил он, практически остаются неизменными, и ему хотелось бы скорейшего их достижения.

Политик также указал, что пункт о возмещении ущерба РФ как правопреемнице СССР может войти в будущий документ по итогам спецоперации.