24 декабря, 12:41

Политика
Медведев: возмещение России ущерба от укронацизма может стать одним из итогов СВО

Фото: kremlin.ru

Пункт о возмещении ущерба России как правопреемнице Советского Союза может войти в будущий документ по итогам спецоперации на Украине. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны". Материал опубликован в журнале "Родина".

Политик пояснил, что такой сценарий возможен, если действующие и будущие украинские власти продолжат открыто считать себя идейными и политическими наследниками террористов типа Степана Бандеры и других, а также признавать на государственном уровне высокую роль этих военных преступников в становлении "самостийности" современной Украины.

Медведев напомнил, что СССР понес значительные потери в борьбе с националистическим бандподпольем на Западной Украине в 1940–1950-е годы, которое получало "прямую подпитку" от Вашингтона и Лондона. В связи с этим, указал он, следует рассмотреть вопрос о подсчете ущерба, нанесенного этими преступными акциями. Причем получателем компенсаций должна стать Россия – правопреемница СССР, которая взяла на себя его обязательства и выплатила все советские долги, сказал замглавы Совбеза РФ.

Кроме того, добавил он, с учетом прямой поддержки диверсионно-террористической деятельности украинских националистов со стороны США и Великобритании возникает вопрос "о целесообразности выдвижения в их адрес компенсаторных требований за ранее нанесенный ущерб советскому народному хозяйству".

Ранее Медведев, рассуждая о будущем Киева, провел параллели с выводом американских войск из Афганистана. Он напомнил, что с начала 2022 года Запад предоставил Украине финансовую помощь в размере около 500 миллиардов евро, в то время как Штаты с 2001 по 2021 год потратили в Афганистане 2,3 триллиона долларов для смены власти от талибов к талибам.

По его мнению, события на Украине будут развиваться по сценарию, аналогичному ситуации в Афганистане.

