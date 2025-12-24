Форма поиска по сайту

24 декабря, 15:46

Общество
Экономист Масленников объяснил причины задержек посылок из-за рубежа перед Новым годом

Застряли: почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом

Крупные операторы сообщили о значительных задержках международных посылок накануне Нового года. В чем причины и можно ли потребовать компенсацию за срыв сроков, расскажет Москва 24.

Вовремя не получится?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские почтовые и логистические компании столкнулись с массовыми задержками международных отправлений в предновогодний период, сообщил РБК со ссылкой на участников рынка. Опрошенные изданием компании объяснили ситуацию кратным ростом числа заказов перед праздниками, ужесточением пограничного и таможенного контроля, а также сложными погодными условиями в некоторых регионах. Часть операторов заявила, что масштаб задержек превышает прошлогодний.

В Федеральной таможенной службе заявили журналистам, что с ее стороны нарушений сроков оформления нет, а все отправления обрабатываются в установленное законом время. Для работы с повышенной нагрузкой ведомство оптимизировало графики и перераспределило сотрудников.

По словам представителей рынка, основные задержки возникают за пределами России. Президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков отметил, что по некоторым категориям товаров сроки доставки выросли более чем в два раза из-за усиленного контроля, направленного на борьбу с "серым" импортом.

В "Почте России" при этом отметили, что стараются решить сложившуюся ситуацию.

"На пиковый период почта мобилизовала дополнительные ресурсы для ускорения доставки международных отправлений, привлекла персонал для подработки на объектах и дополнительный транспорт", – сказал представитель компании.

Крупные маркетплейсы, такие как Ozon и Wildberries, сообщили, что большинство отправлений доставляются в срок, хотя и признали существование отдельных задержек. В "Яндекс Маркете" комментировать сложившуюся ситуацию журналистам отказались.

"Ежегодное явление"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доставка международных отправлений стабилизируется после завершения новогодних каникул, ориентировочно к 15 января. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

"Предновогодний всплеск спроса – явление ежегодное, хотя в этом сезоне он оказался более выраженным. При этом нагрузка распределена неравномерно: крупные маркетплейсы сообщают об относительной стабильности, а основные задержки наблюдаются у "Почты России", – сказал специалист.

По его словам, помимо традиционных причин, существуют и специфические.

"Во-первых, возникли пробки и ужесточился таможенный контроль на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов. Во-вторых, с 1 декабря 2025 года изменились правила оформления документов для международных отправлений, что вызвало временную неразбериху как у отправителей, так и у операторов. В-третьих, свою роль играют погодные условия, перегруженность железнодорожных магистралей (особенно Восточного полигона) и общая логистическая напряженность в предпраздничный период", – пояснил экономист.

Добавились и новые факторы. Китайские финансовые операторы, стремясь минимизировать риски вторичных санкций, ужесточили контроль за платежами в адрес российских контрагентов, что может косвенно влиять на обработку заказов. Также сохраняются внутренние логистические сложности, связанные с доставкой товаров в Калининградский эксклав и на Дальний Восток.
Никита Масленников
экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий

По мнению Масленникова, в среднесрочной перспективе ситуация может оставаться напряженной. Он связал это с тем, что с 2026 года в рамках плана по "обелению" экономики планируется ужесточение таможенного контроля в ЕАЭС, направленное на борьбу с недостоверным декларированием.

"Реализация, которая начнется во втором квартале, потребует времени на адаптацию и, вероятно, первоначально приведет к дополнительным проверкам и задержкам. Ожидается, что к середине года процессы нормализуются и доставка пойдет по более отлаженной схеме. Таким образом, потребителям стоит быть готовыми к возможным затруднениям в ближайшие месяцы, которые носят объективный и временный характер", – добавил эксперт.

В свою очередь, юрист Анастасия Билялова в беседе с Москвой 24 рассказала, можно ли взыскать компенсацию за задержку товара.

"Нужно смотреть соглашения, на которые подписывается потребитель. Зачастую там указываются сроки доставки и возможные изменения. При этом, если продавец решит "перестраховаться" и попытается установить какие-либо свои правила, которые противоречат закону, они будут не действительны", – подчеркнула юрист.

Согласно статье о последствиях нарушения продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю (23.1 закона РФ "О защите прав потребителей"), покупатель может отказаться от него и получить деньги обратно, потребовать возмещения убытков и уплаты неустойки. Однако есть нюанс – продавец освобождается от ответственности, если сможет доказать, что доставка задержалась вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.
Анастасия Билялова
юрист

Как отметила Билялова, к убыткам для покупателя можно отнести даже разницу в цене первоначальной покупки и затрат на приобретение аналогичной вещи у другого продавца по более высокой цене.

"Успех дела будет, если, к примеру, подарок был заказан на день рождения, ждать дальше было нельзя, а заказ оказался сделан сильно заблаговременно. То есть ввиду просрочки к товару уже потерян интерес", – сказала эксперт.

Для получения компенсации нужно сначала обратиться к продавцу с претензией, оформленной в письменном виде. Для успеха дела важно сохранять все подтверждения вручения письма или отправки по почте. Если продавец не отреагирует, нужно обращаться в суд, где дополнительно можно взыскать еще и штраф за неисполнение обязательств в добровольном порядке, заключила Билялова.

Зудакова Татьяна

обществоистории

