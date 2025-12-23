Эксперт Бархота: рефинансирование ипотеки влечет дополнительные траты

В России вырос спрос на рефинансирование ипотеки, рассказали участники рынка. Когда перекредитование может быть действительно выгодным и как это грамотно сделать, разбиралась Москва 24.

Спрос на выгоду?

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россияне начали активнее обращаться в банки за рефинансированием ипотечных кредитов, стремясь заменить этим долги, оформленные в период высоких ставок. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка.

Повышенный интерес нередко связан со снижением ключевой ставки Банка России, которая с начала года опустилась с 21 до 16% годовых, пояснил ведущий аналитик брокерской компании Игорь Расторгуев. В то же время средние ставки по рыночной ипотеке за год снизились с 28,5 до 21,2% в ноябре 2025 года. По оценкам экспертов, рефинансирование кредита, взятого на пике ставок, может уменьшить ежемесячный платеж заемщика примерно на 25%, а общую переплату – на треть.

Рост спроса подтверждают данные банков. Например, в ПСБ среднемесячное число заявок на рефинансирование в III квартале подскочило в 7 раз по сравнению с началом года. ВТБ сообщил о росте на 40%, а в "Новиком" и "Абсолют Банке" спрос увеличился втрое.

Эксперты также выделили ключевые критерии для успешного рефинансирования: идеальная кредитная история без просрочек, срок существования текущего кредита от 2 до 6 месяцев, официально подтвержденный и стабильный доход, а также общая долговая нагрузка не более 50%. При расчете нагрузки банки учитывают все обязательства, включая неиспользуемый лимит по кредитным картам.





Владимир Чернов аналитик финансовой компании Начинать есть смысл только тогда, когда ставки по ипотеке опустятся на 2–3 процентных пункта ниже, чем в действующем кредите. Раньше не стоит – при переоформлении банк заново берет комиссии за оценку объекта и страховки, и сопутствующие расходы могут просто "съесть" выгоду.

При этом ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев заявил, что с 1 февраля 2026 года оба супруга будут обязаны выступать созаемщиками по льготной "Семейной ипотеке" под 6% годовых.

По его словам, новое правило направлено на борьбу со злоупотреблениями, когда супруги брали два отдельных кредита. При этом программа не привязана к месту прописки, но действуют лимиты суммы: 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 миллионов для остальных регионов.

Когда уже пора?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке, пояснил в беседе с Москвой 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

"Процесс предполагает закрытие старого кредита за счет нового, выдаваемого другим банком, как правило, на тот же срок, но под более низкий процент, что снижает ежемесячный платеж", – пояснил он.

При этом, по словам эксперта, рефинансирование можно проводить многократно, однако каждый раз это сопровождается определенными комиссионными расходами, которые снижают сиюминутную эффективность. К ним относятся повторное оформление страховки жизни и здоровья заемщика, страхования имущества и титульного страхования, а в случае с ипотекой также расходы на оценку объекта залога, составляющие примерно от 10 до 15 тысяч рублей.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Эффективность операции напрямую зависит от разницы ставок. Существенное снижение, например с 26 до 22%, делает рефинансирование выгодным сразу, несмотря на сопутствующие расходы. Небольшое же снижение, например на один процентный пункт, ставит целесообразность под вопрос.

По мнению банковского эксперта, в такой ситуации может быть разумно отложить рефинансирование на несколько месяцев в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки и, соответственно, предложений по кредитам.

"Чем выше разница между старой и новой ставками, тем выше экономия, быстрее окупаются затраты и значительнее снижается платеж – вплоть до 30–40%. Дополнительный положительный эффект достигается при объединении нескольких кредитов по высоким ставкам в один под более низкий процент", – добавил Бархота.

При этом в российской практике рефинансирование чаще всего связано со сменой банка, поскольку исходный кредитор, как правило, может отказываться снижать ставку в одностороннем порядке, уточнил эксперт. В то же время, по мнению Бархоты, новый банк будет заинтересован в такой сделке, так как факт предыдущей выдачи кредита свидетельствует о платежеспособности клиента, упрощая проверку.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Отказ в рефинансировании обычно связан не со спецификой этой операции, а с общей кредитной политикой банка. Например, при признаках чрезмерной долговой нагрузки заемщика и несоответствии его риск-метрикам.

В плане выбора банка для рефинансирования эксперт отметил, что критически важно четко оценить все сопутствующие расходы и выбрать предложение с максимально прозрачными условиями.

"Гнаться за "надежностью" финансовой организации в этом случае не следует, так как это качество значимо прежде всего для вкладчиков, а не для заемщиков. Ключевыми критериями являются прозрачность тарифов и возможность в будущем получить одностороннее снижение процента уже в новом банке, что позволит избежать повторных расходов на страховку и оценку", – уточнил Бархота.

При этом наличие разветвленной филиальной сети не является обязательным, поскольку большая часть операций сейчас осуществляется дистанционно, заключил эксперт.

