14 февраля, 19:23

Политика

Путин направил поздравления президенту Ирана с 47-й годовщиной Исламской революции

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил поздравление президенту Ирана Масуду Пезешкиану по случаю 47-й годовщины победы Исламской революции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В послании российский лидер выразил поддержку усилиям Ирана по защите суверенитета, законных интересов и обеспечению безопасности страны в нынешней сложной международной обстановке.

Путин также отметил важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Москвой и Тегераном, пожелал Пезешкиану крепкого здоровья и успехов, а всем иранцам – счастья и процветания.

Исламская революция произошла в Иране 11 февраля 1979 года. Этому событию предшествовал год массовых протестов и гражданских волнений, которые вынудили находившегося в то время у власти шаха Мохаммада Резу Пехлеви покинуть страну.

В апреле 1979 года временное правительство инициировало референдум, в ходе которого население высказалось за учреждение исламской республики. В декабре того же года была принята новая конституция.

Ранее Путин поздравил То Лама с переизбранием на пост генсека ЦК Компартии Вьетнама. Российский лидер пожелал ему "дальнейших успехов в деятельности на благо вьетнамского народа". Со своей стороны, То Лам поблагодарил Путина за поздравления.

