Путин поздравил То Лама с переизбранием на пост генсека ЦК Компартии Вьетнама

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в телефонной беседе поздравил То Лама с избранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, сообщила пресс-служба Кремля.

Там уточнили, что генеральный секретарь Компартии является первым лицом в политической системе страны.

В Кремле добавили, что российский лидер тепло поздравил То Лама с переизбранием в ходе XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и пожелал ему "дальнейших успехов в деятельности на благо вьетнамского народа".

Со своей стороны, То Лам поблагодарил Путина за поздравления и проинформировал о масштабных задачах, которые были определены на съезде КПВ.

Кроме того, стороны обсудили перспективы дальнейшего российско-вьетнамского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сферах.

"Подтвержден обоюдный настрой на динамичное развитие всего комплекса отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Россия и Вьетнам начали работать над установлением железнодорожного сообщения. Его планируют организовать через территорию Китая и Монголии. По словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, Вьетнам остается надежным партнером для России.