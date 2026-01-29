Дания отправила в Гренландию советское судно для размещения солдат НАТО

Фото: ТАСС/Мария Семенова

Армия Дании арендовала бывшее советское круизное судно для размещения на нем солдат НАТО, которые участвуют в учениях Arctic Endurance в Гренландии. Об этом говорится в релизе ВС Дании.

Речь идет о судне усиленного ледового класса под названием Ocean Endeavour. Его построили по заказу СССР в 1982 году, тогда оно носило название "Константин Симонов". Корабль будет дислоцироваться в порту столицы Гренландии Нуук, бойцы начнут заселяться в него в феврале.

ВС Дании решили арендовать судно, чтобы не перегружать гостиницы Нуука и не организовывать для военных временное жилье на суше. Прибытие Ocean Endeavour к берегам Гренландии ожидается 31 января.

Ранее представители США, Дании и Гренландии провели совместную встречу, на которой обсудили безопасность в Арктике и красные линии Копенгагена.

Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен отверг возможность продажи острова и заявил, что любые попытки обсуждений по поводу перехода Гренландии под контроль США являются недопустимыми.