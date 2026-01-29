Форма поиска по сайту

29 января, 09:02

Происшествия

Три человека пострадали в результате потасовки в центре Москвы

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Три человека пострадали в результате потасовки на Арбате в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главного управления МВД.

Предварительно установлено, что конфликт между группой граждан, закончившийся тяжелыми травмами и госпитализацией для его участников, вспыхнул ночью 29 января.

Причины не уточняются. Однако известно, что один из мужчин получил ножевое ранение в живот, второму нанесли удар по щеке, а у третьего зафиксированы серьезные травмы головы. В результате в отношении двух из них правоохранители возбудили уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в ходе конфликта на Люблинской улице пострадал один человек. Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России задержали несколько участников и доставили их в отдел полиции для разбирательства.

До этого один человек погиб в результате потасовки между пассажирами автобуса в подмосковной Электростали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Столичные полицейские установят причину массового конфликта на юго-востоке Москвы

происшествиягород

