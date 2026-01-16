Форма поиска по сайту

16 января, 12:38

Происшествия

Появились кадры ночной стрельбы в центре Москвы

Видео: Москва 24

Появилась видеозапись стрельбы на улице Большие Каменщики в Таганском районе Москвы, которая произошла в ночь на 16 января.

На кадрах видно, как группа мужчин после выхода из автобуса устраивает потасовку. В ходе конфликта один из его участников применил оружие, после чего его избили.

По информации ГУ МВД России по Москве, конфликт произошел между четырьмя пассажирами автобуса, направлявшегося к станции метро "Таганская", и 17-летним подростком. Последний на остановке применил светошумовой пистолет, произведя несколько выстрелов, после чего завязалась драка.

Все участники произошедшего были доставлены в отдел МВД по Таганскому району. С места драки правоохранители изъяли предметы, имеющие доказательственное значение.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка действиям каждого из участников", – добавили в ведомстве.

Прокуратура также начала проверку по факту произошедшего. Сообщалось, что в результате конфликта пострадали три человека. Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее двое москвичей были арестованы за избиение посетителя бара до потери сознания. Все произошло на Большой Черкизовской улице. Потерпевшего госпитализировали. Врачи констатировали, что мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Полиция начала выяснять детали стрельбы, которая произошла в Москве 15 января

