Появились кадры ночной стрельбы в центре Москвы

Видео: Москва 24

Появилась видеозапись стрельбы на улице Большие Каменщики в Таганском районе Москвы, которая произошла в ночь на 16 января.

На кадрах видно, как группа мужчин после выхода из автобуса устраивает потасовку. В ходе конфликта один из его участников применил оружие, после чего его избили.

По информации ГУ МВД России по Москве, конфликт произошел между четырьмя пассажирами автобуса, направлявшегося к станции метро "Таганская", и 17-летним подростком. Последний на остановке применил светошумовой пистолет, произведя несколько выстрелов, после чего завязалась драка.

Все участники произошедшего были доставлены в отдел МВД по Таганскому району. С места драки правоохранители изъяли предметы, имеющие доказательственное значение.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка действиям каждого из участников", – добавили в ведомстве.

Прокуратура также начала проверку по факту произошедшего. Сообщалось, что в результате конфликта пострадали три человека. Пострадавшие были госпитализированы.

