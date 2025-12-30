Фото: 77.мвд.рф

Молодой человек выстрелил мужчине в лицо из аэрозольного пистолета на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Правоохранители выяснили, что 54-летняя москвичка познакомилась с 39-летним мужчиной в одном из баров. Когда они разговаривали на улице, к паре подошел 20-летний сын женщины. Между ним и новым знакомым его матери произошел конфликт, в результате которого молодой человек выстрелил оппоненту в лицо.

Пострадавший был доставлен в больницу. Его здоровью был причинен тяжкий вред. Злоумышленника задержали на месте происшествия, а после – арестовали. Правоохранители также изъяли у него аэрозольный пистолет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее мужчина открыл стрельбу в супермаркете на проспекте Труда в Воронеже. По предварительным данным, 37-летний местный житель поссорился с продавцом, а затем выстрелил из травматического пистолета. В результате 41-летняя женщина получила ранение.

