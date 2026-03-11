Форма поиска по сайту

11 марта, 11:19

Культура
AIF: актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Бочкин скончался после инсульта

Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Бочкин скончался после инсульта

Фото: кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей – 5"; режиссеры – Александр Игудин, Кирилл Капица, Виктор Татарский; производство – Новый Русский Сериал

Российский актер театра и кино Валерий Бочкин, прославившийся благодаря появлению в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург", скончался на 82-м году жизни после третьего инсульта. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на окружение артиста.

В свою очередь, в пресс-службе театра "На Неве", в труппу которого входил актер, уточнили, что смерть наступила 7 марта. В культурном учреждении также подтвердили, что причиной стала тяжелая болезнь.

Бочкин родился 21 июня 1944 года. Образование получил в ГИТИСе, куда поступил на курс Григория Конского и Ольги Андровской. Свою театральную карьеру артист начал в 1980-х годах с ленинградского Театра драмы и комедии. Уже в 1987-м присоединился к Санкт-Петербургскому детскому драматическому театру "На Неве".

Помимо выступлений на сцене, актер запомнился зрителям по ролям в проектах "Ментовские войны" и "Тайны следствия". Вся фильмография Бочкина включает около 47 лент.

