11 марта, 12:40

Счетпалата РФ выявила схемы необоснованной налоговой оптимизации по НДС в 2025 году

Фото: depositphotos/mizar_219842

Счетная палата РФ обнаружила схемы неправомерной налоговой оптимизации при проверке уплаты НДС в 2025 году. Об этом заявил глава ведомства Борис Ковальчук.

Он напомнил, что в прошлом году орган инициировал цикл проверок в сфере налогового и таможенного контроля с целью отследить соблюдение законодательства, особенно в части полноты уплаты НДС, включая импорт товаров.

"Выявлены схемы необоснованной налоговой оптимизации, сформировавшие риски совокупных потерь консолидированного бюджета страны в части недополученных доходов от уплаты налогов на сумму более 150 миллиардов (рублей. – Прим. ред.)", – цитирует Ковальчука ТАСС.

Счетпалата призвала Федеральную налоговую службу (ФНС) усилить контроль за действиями территориальных органов по отношению к налогоплательщикам, незаконно использующим вычеты по НДС.

Ранее ФНС сообщила, что в 2025 году почти 64 тысячи "неработающих" москвичей смогли легализовать источники получения денежных средств. В результате сумма НДФЛ и страховых взносов, исчисленных с легализованного дохода, превысила 9 миллиардов рублей.

Более того, в 2025-м общий объем доходов, администрируемых московским управлением в бюджетную систему России, составил 11,6 триллиона рублей. Это оказалось на 120% больше, чем в 2024 году.

Поступления в казну России от налога на доходы по вкладам выросли почти в 3 раза

