Экономист Фатхлисламова: ФНС может списать деньги со вкладов за неуплату налогов

Фото: depositphotos/alexraths

Федеральная налоговая служба (ФНС) может списать деньги со счетов и вкладов россиян за неуплату налогов. Об этом "Газете.ру" рассказала кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова.

Эксперт напомнила, что ФНС с 1 ноября может применять внесудебный порядок списания долгов.

"В течение трех месяцев с момента даты просрочки ФНС направляет требование об уплате и дает восемь дней на погашение задолженности. Если налоги не поступят через восемь дней, ФНС в течение шести месяцев направит должнику решение о взыскании", – уточнила она.

По ее словам, если должник не заплатит и в этом случае, то служба спишет задолженность вместе с пенями с его счетов и вкладов.

Фатхлисламова сослалась на данные ФНС, согласно которым россиянам разослали 66,5 миллиона уведомлений об уплате налогов (транспортный, земельный, налог на имущество) и НДФЛ на общую сумму около 410 миллиардов рублей.

В этом году почти треть всех уведомлений (21,5 миллиона) отправили в бумажном виде и 45 миллионов – в электронном. Такие сообщения граждане получили в личном кабинете приложения "Мой налог" или на "Госуслугах", добавила Фатхлисламова.

С 2 декабря при неуплате имущественных налогов будут накапливаться пени. Их размер зависит от ключевой ставки Центробанка и составляет 1/300 от нее ежедневно с суммы задолженности. Экономист добавила, что до заседания ЦБ, которое состоится 19 декабря, размер пени – 0,055% с каждого рубля неуплаченных налогов.

Средний налоговый платеж россиянина по имущественным долгам составляет 6 165 рублей за 2024 год, отметила эксперт.

Ранее в ФНС отметили, что владельцы имущества не получают уведомления за прошлый год, если в 2024-м не было объекта налогообложения или если применена освобождающая от уплаты льгота.

Такие сообщения также не отправляются в случаях, когда общая сумма исчисленных налогов менее 300 рублей или положительное сальдо единого налогового счета, учтенное на дату формирования уведомления, превысило начисления налогов.

